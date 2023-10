Família de mulher baleada na cabeça pelo ex pede ajuda para tratamento no Acre

A família de Naiane Dias de Freiras, de 33 anos, está pedindo ajuda financeira nas redes sociais para custear um tratamento de saúde em São Paulo – SP, necessário depois que o ex-marido atirou contra a cabeça da vítima, no dia 27 de setembro, na altura do km 60 entre os municípios de Sena Madureira e Manoel Urbano, no interior do Acre.

Segundo informações que foram veiculadas em sites de notícia no dia do crime, Adriano Queiroz, de 36 anos, atirou na ex-companheira depois que ela não aceitou reatar o relacionamento. Após o disparo, ele atirou também contra a própria cabeça.

Familiares de Naiane Dias afirmam que o tratamento requer uma intervenção cirúrgica reparadora, devido a deformação sofrida pelo tiro. Por isso, foi iniciada uma campanha para arcar com as despesas da viagem e do tratamento.

Seguem as informações para doação: