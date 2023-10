Jovem é abordado por criminoso enquanto andava de bicicleta e morto com um tiro na nuca no interior do Acre

Por Davi Sahid

O jovem Igor Mongoli da Silva, de 20 anos, foi morto com um tiro na nuca em via pública na tarde desta terça-feira, 3, na Avenida Airton Sena, no bairro Conquista, situado no município de Capixaba, interior do Acre.

De acordo com informações da polícia, Igor estava trafegando em sua bicicleta na avenida quando um homem não identificado o abordou e efetuou um tiro que atingiu a nuca da vítima. Igor caiu da bicicleta sangrando. Após a ação, o autor do disparo fugiu correndo.

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, mas quando os paramédicos chegaram ao local, nada puderam fazer por Igor, que já se encontrava morto.

Policiais Militares isolaram a área para os trabalhos do perito em criminalística. Após o perícia, o corpo do jovem foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) em Rio Branco para os exames cadavéricos.

A Polícia não soube informar a motivação do crime. O caso será investigado pelos os Agentes de Polícia Civil da Delegacia de Capixaba.