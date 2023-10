Discussão familiar termina com homem esfaqueado no bairro Cidade Nova, em Rio Branco

Na tarde deste domingo, (08), uma discussão familiar quase termina em morte, na rua Beira Rio, no bairro Cidade Nova, segundo distrito de Rio Branco.

Segundo informações repassadas, a confusão aconteceu na residência de José Augusto Silva de Lima, de 42 anos, que é caminhoneiro, quando chegou em casa embriagado e começou a agredir a esposa. Quando o enteado de José, um adolescente de 15 anos , ao ver sua mãe sendo agredida, entrou no meio da briga. Durante a briga , o adolescente pegou uma faca. A mãe conseguiu tomar a faca das mãos do filho, não satisfeito, o adolescente pegou outra e descontrolado, desferiu um golpe que atingiu o ombro esquerdo de José.

A viatura do Suporte Avançado do SAMU (02), foi acionada para socorrer a vítima e encaminhou até Pronto Socorro de Urgência e Emergência de Rio Branco.

José Augusto, deu entrada no Setor de Traumatologia para maior avaliação com uma perfuração no ombro esquerdo, seu estado de saúde é considerado estável, porém pode se agravar.

O caso será investigado pela Polícia Cívil.