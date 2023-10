Em Gre-Nal frenético, Inter bate o Grêmio no Beira-Rio e se recupera no Brasileirão 2023

O Gre-Nal começou com polêmica de arbitragem. Logo com um minuto, Valencia disputou bola com Grando na área e foi derrubado. Após revisão no vídeo, o árbitro assinalou impedimento na origem da jogada. O Inter seguiu com ímpeto. Enner recebeu de Alan Patrick, chutou e parou no goleiro. No rebote, empurrou para o gol vazio e abriu o placar no Beira-Rio. O Grêmio saiu de trás, mas nada criou. Sequer finalizou contra Rochet. E para piorar cedeu espaços generosos. Alan Patrick aproveitou. Valencia e Mauricio receberam passes em boas condições de arremate e levaram perigo à meta gremista. O time de Coudet foi soberano, mas pecou no acabamento. Valencia, aos 44, frente a frente com Grando perdeu uma chance claríssima.

Segundo tempo de tirar o fôlego