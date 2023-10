Santos encerra jejum em clássicos, vence Palmeiras de virada por 2 a 1 e sai do Z-4

O primeiro tempo do clássico foi bastante movimentado, com o Palmeiras tendo o domínio das ações, mas o Santos também se lançando ao ataque sem medo de se expor. Novidades no time titular do Verdão após a eliminação na Libertadores, Kevin e Endrick mostraram que mereciam chances há algum tempo – Endrick criou muito pelo lado direito pelo ataque, acertando o travessão em chutaço de longe; Kevin, pela direita, levou vantagem sobre Joaquim e exigiu grande defesa de João Paulo em finalização de fora da área. O Peixe conseguiu espaço para trocar passes e armar contragolpes, mas Marcos Leonardo, praticamente sozinho, não conseguiu furar a barreira rival. O Verdão, que criava mais, abriu o placar aos 42 minutos, com Zé Rafael desviando de leve uma cobrança de falta de Gabriel Menino. O Santos, porém, mostrou poder de reação e empatou nos acréscimos com Rincón, num gol típico do Palmeiras – em bola aérea, com desvio no primeiro pau e finalização.

Segundo tempo

O jogo continuou agradável e com ataques dos dois lados, mas o Santos teve a melhor chance com Morelos, recebendo lindo lançamento de Jean Lucas e exigindo grande defesa de Weverton na saída do gol. Abel Ferreira trocou todo seu meio-campo ao lançar Fabinho, Richard Ríos e Jhon Jhon, deixando o Palmeiras com maior velocidade, mas menor poder de criação para furar a defesa rival. Marcelo Fernandes respondeu com a entrada de Maxi Silvera, que, pela direita, deu trabalho a Piquerez. Jogando de igual para igual, o Santos conseguiu a virada em longo lançamento de João Paulo que passou por Marcos Leonardo, Silvera e voltou para Marcos Leonardo finalizar – o lance gerou muita reclamação do Palmeiras por uma possível falta do centroavante em Murilo. Abel abriu o time com Luis Guilherme na vaga do próprio Murilo, mas nem assim o Palmeiras conseguiu marcar contra um eficiente Santos, que só sofreu em um gol de Gustavo Gómez que acabou anulado por impedimento.

Público e renda

Público: 17.049 pagantes.

Renda: R$ 801.845,00.

Próximos jogos

Os dois times terão pausa de quase duas semanas por causa da Data Fifa e só voltam a jogar em 19 de outubro, uma quinta-feira, pela 27ª rodada do Brasileirão. O Santos recebe o Bragantino às 20h (de Brasília), na Vila Belmiro, e o Palmeiras recebe o Atlético-MG às 19h, no Allianz Parque.





Por ge