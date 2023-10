PM impede que homem seja executado por integrante de facção criminosa

Um homem foi preso pela Polícia Militar na tarde de sábado, 07, na rua São Paulo no bairro Belo Jardim II, por porte ilegal de arma de fogo.

Atendendo o chamado de um policial militar a paisana que solicitou o apoio urgente das viaturas do 2° BPM, para impedir que um homem fosse executado no bairro Belo Jardim II.

Quando as guarnições chegaram ao local, o policial militar tinha sido agredido e teve que entrar em luta corporal com um agressor, no momento da confusão, o autor de posse de uma arma de fogo de fabricação artesanal calibre .12 e uma lata de spray, tentou se esconder numa casa, porém, o proprietário do imóvel permitiu que a equipe policial militar entrasse na residência.

Dentro de um dos quartos da casa foi localizada a arma de fogo e o spray, juntamente com um cartuchos calibre .12, duas munições de calibre .556 e mais duas munições calibre .22, todas intactas e um cartucho de calibre .28 deflagrado.

O plano poderia ter sido executado na noite anterior, só não ocorreu por conta de áudios que o autor enviou a vítima, ameaçando mata-lo na noite anterior e que só não ocorreu visto que a vítima foi dormir em outro endereço, Mas o autor que é membro de facção criminosa, planejava executar a vítima na tarde de sábado, porque o mesmo postou uma foto na rede social, com um policial que é seu conhecido.

O autor foi preso e conduzido à delegacia de flagrantes (Defla) juntamente com a arma de fogo de fabricação artesanal, como também as munições de vários calibres para medidas cabíveis.

