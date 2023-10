Chegada da imagem de Nossa Senhora de Nazaré pelo Rio Acre dá início ao Círio na capital

Após a chegada da imagem de Nossa Senhora de Nazaré pelas águas do Rio Acre na tarde desse domingo, 8, e uma oração em prol dos menos favorecidos, deu início a grande procissão do Círio de Nazaré até a Catedral, onde ocorrerá uma missa solene que encerra a programação, que inclui várias atividades desde o mês de junho em Rio Branco.

A concentração aconteceu às 16 horas no Calçadão da Gameleira, Segundo Distrito da capital acreana, em direção à sede da igreja católica. Segundo a organização do evento, o percurso terá cerca de 3 km – onde os fiéis devem percorrer as ruas realizando orações e cânticos de fé.

O padre da Diocese de Rio Branco, Manoel Costa, enalteceu o evento que marca o encerramento do Círio na capital. “Essa é uma caminhada que busca a igualdade, fraternidade e união entre os irmãos em Cristo”, comentou.

O prefeito Tião Bocalom, Progressistas, também esteve no evento religioso e disse que já vivenciou um grande milagre na fé nos anos 80. “Sempre participo e continuarei participando do evento. O que aconteceu comigo foi um grande milagre de nossa senhora de Nazaré”, declarou.

Em seguida, a imagem, acompanhada por membros da Igreja Católica, foi retirada das águas e levada para a “Berlinda”, de onde a Santa deverá ser encaminhada até a Catedral.