Aabastecimento de água ainda é estável, mas focos de calor sobem 34% no Acre

O governo do estado publicou nesta quarta-feira, 18, um boletim da última semana com informações sobre a seca no Acre. A estiagem prolongada fez com que a gestão estadual decretasse situação de emergência nos 22 municípios do estado. Ontem (17), o governo federal reconheceu o decreto no Diário Oficial da União.

No boletim, o governo destaca um aumento de 34% no número de focos de calor nos primeiros 17 dias do mês de outubro em relação ao mesmo período do ano passado. No entanto, no ano, houve redução.

O boletim também informa que a situação do abastecimento de água no estado é estável e que em alguns municípios, caminhões pipas estão sendo usados para ajudar a abastecer a população.

Em relação a qualidade do ar, Acrelândia é o município que mais preocupa, estando em situação de alerta.

Veja abaixo os dados divulgados no boletim semanal.

Nível dos principais rios

Em Brasileia, Capixaba e Rio Branco foi identificado um aumento nos níveis dos rios. O Rio Acre, em Brasileia, registrou aumento de 17 cm, Capixaba de 44 cm a partir de segunda-feira, 16, a terça-feira, 17.

O Riozinho da Rola, afluente do Rio Acre, apresentou baixa no nível e, no decorrer da semana, uma redução constante nos pontos de monitoramento na região do Riozinho e Espalha.

O Rio Tarauacá registrou elevação na sexta-feira, 13, mas, nos dias posteriores, apresentou redução constante até esta segunda-feira, 16.

O Rio Juruá, em Cruzeiro do Sul, teve elevação entre os dias 12 a 17. Em Marechal Thaumaturgo, apresentou dinâmica de elevação entre os dias 14 e 15 e instabilizando até a cota de 3,54 metros no dia 17.

O Rio Envira, em Feijó, teve dinâmica de aumento na sexta-feira, 13, e redução nos dias 14 e 15, voltando a apresentar aumento do nível a partir da segunda-feira, 16.

Veja os níveis dos rios nesta quarta

• Rio Acre / Rio Branco: 1,74 m

• Rio Acre / Assis Brasil: 2,89 m

• Rio Acre / Brasileia: 1,11 m

• Riozinho do Rola: 1,11 m

• Rio Juruá / Cruzeiro do Sul: 4,38 m

• Rio Iaco / Sena Madureira: 1,02 m

• Rio Envira / Feijó: 3,77 m.