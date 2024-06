Serviços caem 0,7% no Acre, um dos 5 estados com maior recuo no setor

Em abril de 2024, o volume de serviços no Acre caiu 0,7%, em comparação ao resultado do mês anterior, que ja vinha negativo (-4,8%), segundo a Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) divulgada nesta quarta-feira (12) pelo IBGE. Com isso, o Acre registra a quinta maior retração no segmento no País. Tocantins, Rio de Janeiro, Paraná e Espírito Santo foram os Estados com as maiores quedas.

No entanto, quando se compara com o resultado de abril de 2023, o setor apresenta resultado positivo de 0,1%, tendo, no período, participação de 0,08% no total de serviços do País.

Ao nível de Brasil, o setor também mostrou expansão, crescendo 0,5% frente a março, na série com ajuste sazonal, marcando o segundo resultado positivo seguido, período em que acumulou um ganho de 1,2%.

Dessa forma, setor de serviços se encontra 12,9% acima do nível de fevereiro de 2020 (pré-pandemia) e 0,7% abaixo de dezembro de 2022 (ponto mais alto da série histórica).

Na série sem ajuste sazonal, no confronto contra abril de 2023, o volume de serviços registrou expansão de 5,6% em abril de 2024, após ter recuado 2,2% em março.

No indicador acumulado do primeiro quadrimestre de 2024, o volume de serviços mostrou expansão de 2,3% frente a igual período de 2023.

Já o acumulado dos últimos 12 meses mostrou ganho de dinamismo ao passar de 1,4% em março para 1,6% em abril de 2024.

Ainda em níve nacional, a expansão do volume de serviços (0,5%), observada na passagem de março para abril de 2024, foi acompanhada por três das cinco atividades de divulgação investigadas, com destaque para os avanços vindos de transportes (1,7%) e de outros serviços (5,0%), com ambos crescendo pelo segundo mês consecutivo e acumulando ganhos de 2,5% e 5,3%, respectivamente. O outro avanço ficou com informação e comunicação (0,4%), que renova, em abril de 2024, o ápice de sua série histórica.

Em contrapartida, os serviços profissionais, administrativos e complementares (-1,1%) e os prestados às famílias (-1,8%) recuaram, neste mês, após terem avançado em março.

Ainda na série com ajuste sazonal, a evolução do índice de média móvel trimestral para o total do volume de serviços mostrou ligeira variação positiva (0,1%) no trimestre encerrado em abril de 2024 frente ao nível do mês anterior.

Entre os setores, houve predomínio de taxas positivas, já que 4 dos 5 setores investigados também mostraram expansão: outros serviços (1,5%); informação e comunicação (0,8%); transportes (0,6%); e profissionais, administrativos e complementares (0,3%). O setor de serviços prestados às famílias (-0,4%) registrou o único recuo neste tipo de indicador.