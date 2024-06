Morre aos 80 anos o ex-prefeito de Rio Branco, Isnard Leite

Faleceu nesta quinta-feira, 13, o ex-prefeito de Rio Branco, Isnard Leite, no Hospital Santa Juliana, em Rio Branco. Segundo informações, o ex-gestor faleceu em decorrência de problemas pulmonares.

Isnard foi prefeito da capital de abril de 2002 a dezembro de 2004, após a renúncia do então titular, Flaviano Melo. Ele também foi conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Acre.

O local do velório e sepultamento ainda não foi divulgado pela família.

QUEM ERA ISNARD

Em 1986, Isnard Leite foi eleito deputado estadual pelo então PDS e fez parte da 2ª Assembleia Estadual Constituinte, que elaborou a Constituição do Estado em vigor desde 1989. Com a criação do Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC) em setembro de 1987, ele foi indicado na primeira composição da corte de contas pelo então governador do Acre, Flaviano Melo. Em 2002, Leite assumiu a prefeitura da capital e deixou o cargo em 2004, quando também se afastou da vida pública.