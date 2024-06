Jorge Viana coordena obra do pavilhão Brasil na maior feira do mundo realizada no Japão

Em suas redes sociais, Jorge Viana mostrou nesta quinta-feira, 13, a grandiosidade da construção do pavilhão do Brasil na maior feira de negócios do mundo, que acontece a cada cinco anos em Osaka, no Japão. O projeto é de responsabilidade da Apex, presidida por Viana, e deverá ficar pronto em outubro deste ano.

A Exposição Universal de 2025 será realizada em Osaka (Japão), de 13 de abril a 13 de outubro de 2025, sob o tema “Projetando a Sociedade do Futuro para Nossas Vidas”.

A conceituada diretora de artes Bia Lessa, supervisora do Pavilhão do Brasil na Expo Osaka-Kansai 2025, revelou durante coletiva de imprensa na Embaixada do Brasil em Minato Ward, Tóquio, dia 11 de junho, que a exposição principal do Pavilhão do Brasil expressará “a simbiose de seres humanos, animais e florestas”, usando bonecos que se expandem e se contraem com a entrada e saída de ar. O pavilhão consiste em dois edifícios “Tipo X”, com uma área total de 1.000 metros quadrados, que serão preparados pela equipe japonesa. Diz-se que serão usados sacos de lixo para as paredes e materiais reciclados para os pisos. O tema é “Temos ki fazere” (Precisamos fazer isso). A expectativa é atrair até 10.000 visitantes por dia. “Queremos expressar a diversidade. O importante é que tudo esteja relacionado e conectado”, enfatizou Lessa.

O tema do pavilhão brasileiro é “Respeito à diversidade”, um projeto conceitual que expressa a “coexistência harmoniosa de pessoas, animais e florestas”.