PF não localiza presidente do Solidariedade em endereços; político continua foragido

O presidente do Solidariedade, Eurípedes Jr., continua foragido e está sendo procurado pela Polícia Federal. Nesta quarta-feira (12), Eurípedes não foi localizado nem em casa, nem no aeroporto de Brasília, onde ele tinha viagem marcada. O político, que é natural de Goiás, também não foi encontrado no estado.

A polícia não descarta nenhum endereço. Até o momento, nenhum advogado ou representante de Eurípedes entrou em contato com a PF para negociar a entrega dele.

Seis pessoas ligadas ao Solidariedade foram presas dentro da investigação que apura suposto desvio de R$ 36 milhões do fundo eleitoral, entre elas, a primeira-tesoureira do partido e o marido dela, que é primo de Eurípedes.

A investigação é conduzida pela Superintendência da Polícia Federal do Distrito Federal. De acordo com investigadores, ouvidos pela CNN, os presos já foram encaminhados ao sistema penitenciário. A etapa de depoimentos deve ocorrer no sábado.