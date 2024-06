Quebra de decoro de deputados: entenda o projeto que foi aprovado pela Câmara

Para aprovar a suspensão no Conselho, será necessário o voto da maioria absoluta para que seja aprovada ou mantida a suspensão do mandato. O deputado representado poderá apresentar recurso junto ao Conselho de Ética caso não concorde com a suspensão de seu mandato.

Caso o colegiado não tome uma decisão dentro de 72 horas, a proposta de suspensão cautelar será enviada pela Mesa ao plenário, que deverá deliberar sobre o tema na sessão subsequente, com prioridade sobre as demais votações. Será necessário o voto da maioria absoluta do plenário para que a suspensão seja aprovada.

Quem compõe a Mesa Diretora da Câmara?

A Mesa Diretora da Câmara dos Deputados é formada, atualmente, pelos seguintes nomes: