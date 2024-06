Aniversário do Acre neste sábado (15) terá hasteamento da bandeira e honrarias

O governo do Acre prepara uma grande festividade em Rio Branco para este sábado, 15, a partir das 16h na Gameleira, em comemoração aos 62 anos de transformação do território em estado. O evento contará com o tradicional hasteamento da bandeira e a entrega de condecorações com a Ordem da Estrela.

A Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp) organizou uma reunião nesta quarta-feira, 12, com representantes de vários órgãos para definir um protocolo de atuação das forças de segurança e o planejamento do trânsito.

Trânsito e Interdições

Interdições estão programadas no entorno do local do evento a partir das 7h da manhã de sábado, 15, com o tráfego sendo restabelecido uma hora após o término das festividades. O fechamento das vias será realizado na Rua Eduardo Assmar, desde a churrascaria Canaã até a Ponte Metálica, conforme planejamento da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (RBTrans) e do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC).

O acesso ao público será pela Rua 24 de Janeiro, próximo à Escola Maria Angélica. O evento cívico-militar contará com a participação dos colégios militares do Corpo de Bombeiros (CBMAC) e da Polícia Militar (PMAC). “Este é um evento tradicional no estado, e a Polícia Militar se prepara todos os anos para garantir a segurança e a ordem. Somos responsáveis pela parte militar da cerimônia, que inclui a troca de bandeiras e todo o cerimonial militar, em colaboração com o cerimonial do governo. Providenciaremos policiamento ostensivo e de trânsito para facilitar o acesso ao local”, ressaltou a diretora operacional da PMAC, coronel Marta Renata Alves.