Rio Branco vence Manaus-AM e volta a brigar por vaga no G-4

O Rio Branco-AC conquistou importante vitória, de virada, nesta quarta-feira (12)¸ no estádio Florestão, diante do Manaus por 2 a 1, pela 8ª rodada do grupo A1 do Campeonato Brasileiro da Série D. O Manaus abriu o placar no início do primeiro tempo, com um gol contra o zagueiro estrelado Naldo. Na etapa complementar de partida, o Manaus caiu de produção e deu muito espaço para a virada do Estrelão, efetuada com gols de Felipinho e Vitinho.

Tabela

Com a vitória sobre o Gavião, o Rio Branco voltou a briga por uma vaga no G-4. O clube acreano aparece na sexta posição, com 11 pontos ganhos, mesma pontuação de Princesa do Solimões (3º), Trem-AP (4º) e Manaus (5ª), mas perdendo vaga no G-4 nos critérios técnicos.

Próximo jogos

O Rio Branco-AC retorna a campo no próximo sábado (15) para encarar o Porto Velho-RO, às 17h(de Brasília), no estádio Aluizão, na capital rondoniense. Um dia depois (16), o Manaus recebe o São Raimundo-RR, às 16h30, no estádio da Colina, na capital do Amazonas.