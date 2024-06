Previsão indica sol, calor e possibilidade de chuvas para o Acre nesta quinta-feira (13)

Para esta quinta-feira (13), a previsão do tempo no Acre é de um dia quente, com a presença de sol e nuvens. Segundo o portal O Tempo Aqui, há expectativa de calor e chuvas que podem ser intensas e vir acompanhadas de raios.

Em Rio Branco, Brasiléia e Sena Madureira: A previsão é de tempo quente com sol e nuvens, e há possibilidade de chuva em alguns pontos. Existe uma média probabilidade de chuvas fortes. Os ventos devem soprar de forma fraca a calma, predominantemente vindos do norte, com variações de noroeste e nordeste.

No centro e oeste do estado (microrregiões de Cruzeiro do Sul e Tarauacá): Também se espera tempo quente com sol e nuvens, e há chance de chuvas em locais isolados. A probabilidade de chuvas fortes é considerada média. Os ventos, assim como nas outras regiões, serão fracos a calmos, com direção norte e variações de noroeste e nordeste. As temperaturas nas regionais do Estado devem variar entre 21° e 36°.