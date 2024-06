Tribunal de Contas do Estado do Acre decreta luto de três dias pela morte de Isnard Leite

O Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE/AC) decretou na manhã desta quinta-feira, 13, luto oficial de três dias pela morte do Conselheiro aposentado Isnard Barbosa Bastos Leite.

Em razão disso, a 1.565ª Sessão Plenária, que seria realizada nesta quinta, foi cancelada.

Em nota de pesar, o TCE do Acre informou que Isnard deixa um legado significativo em sua carreira pública e no controle externo, tendo sido parte da primeira composição do TCE/AC.

“Neste momento, o TCE/AC presta as mais sinceras condolências à família e aos amigos, desejando que encontrem conforto e paz para enfrentar esta grande perda”, assina José Ribamar Trindade de Oliveira, presidente do TCE/AC.