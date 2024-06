Preço de legumes sobe 6,28% e condimentos 5,44%, pesando inflação de Rio Branco

Em maio, o preço dos legumes subiram 6,28%, sal e condimentos aumentaram 5,44% em Rio Branco. Essas duas categorias fazem parte do grupo ‘alimentos´, o que mais pesou na inflação de Rio Branco naquele mês e, por conta dessa alta, puxaram para cima o Indíce Nacional de Preços ao Consumidor – Amplo (IPCA) calculado pelo IBGE.

Ao contrário dos legumes, o preço das frutas caiu 3,46% em maio. Os produtos óticos, com queda de 2,15% também ajudaram a inflação de Rio Branco não subir tanto.

Devido ao grande número de concursos e certames em geral, o custo dos cursos regulares subiu 2,13%.

Já Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), que mede a inflação incluindo serviços, saiu de 0,17% em abril para 0,23% em maio. No país, teve alta de 0,46% em maio, acima do registrado no mês anterior (0,37%). No ano, o INPC acumula alta de 2,42% e, nos últimos 12 meses, de 3,34%, acima dos 3,23% observados nos 12 meses imediatamente anteriores. Em maio de 2023, a taxa foi de 0,36%.

Os produtos alimentícios passaram de 0,57% de variação em abril para 0,64% em maio. A variação dos não alimentícios também foi maior: 0,40% em maio frente à alta de 0,31% no mês anterior.

Quanto aos índices regionais, a maior variação ocorreu em Porto Alegre (0,95%), por conta das altas da batata inglesa (23,94%), gás de botijão (7,39%) e gasolina (1,80%). Já a menor variação foi observada em Goiânia (0,03%), por conta do etanol (-6,57%) e da gasolina (-3,61%).