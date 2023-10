Governo realiza vistoria para criar projeto de revitalização do entorno do Palácio

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Governo (Segov), realizou nesta terça-feira, 17, um levantamento de dados para criação de um projeto para revitalizar os espaços no entorno do Palácio Rio Branco, um dos mais importantes cartões postais do estado.

Após uma reunião, a equipe, formada por representantes da Secretaria de Obras (Seop), do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre), do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), da Fundação de Tecnologia (Funtac) e do Serviço de Água e Esgoto (Saneacre), esteve in loco a fim de anotar as principais necessidades do projeto. A ideia é revitalizar alguns espaços públicos para oferecer mais conforto e opções de lazer para a população.

De acordo com o secretário de Governo, Alysson Bestene, a revitalização, que deve ser iniciada ainda nesta semana, vai contemplar os jardins das praças do Seringueiro, aos fundos, e Eurico Dutra, na frente do Palácio.

“Junto com nossa equipe de governo, estamos verificando a situação do entorno do Palácio Rio Branco, com o objetivo de elaborar um projeto de revitalização desse lindo espaço. Queremos para nossa população mais opções de lazer e entretenimento. Merecemos um espaço bonito, atrativo e com opções para nossa população e para quem nos visita”, comentou Alysson.

O secretário lembrou que, ao assumir o cargo em 2019, o governador Gladson Cameli fez questão de resgatar o Palácio, símbolo da história acreana que estava sendo usado como museu e que este cuidado terá continuidade. “Agora vamos avançar com a recuperação de todo o seu entorno, o que também terá reflexo bastante positivo para o comércio”, ressaltou Alysson.