Conferência Estadual de Juventude vai discutir educação, esporte e qualidade de vida

A governadora do Estado do Acre em exercício, Mailza Assis, assinou o Decreto nº 11.345, publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira, 18, que convoca a 4ª Conferência Estadual de Juventude. O evento está programado para acontecer nos dias 26 e 27 de outubro deste ano no estado.

Juventude, Educação e Esporte: Construindo no presente, um Futuro com Qualidade de Vida e Participação Social é o tema central da conferência estadual que está inserida no contexto da 4ª Conferência Nacional de Juventude, que tem como lema Reconstruir no Presente, Construir o Futuro: Desenvolvimento, Direitos, Participação e Bem Viver.

A Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE) será responsável pela coordenação do evento, por meio do Departamento de Juventude. Glauber Feitoza, diretor do departamento, presidirá a conferência, garantindo a condução adequada dos debates e discussões.

“A regulamentação da 4ª Conferência Estadual da Juventude ficará a cargo de uma comissão organizadora estadual, que será responsável pela elaboração do regimento interno, que estabelecerá as diretrizes e o funcionamento da conferência, bem como as etapas municipais e regionais que a antecedem”, ressaltou Feitoza.

A SEE, por meio do Departamento de Juventude, se compromete a tornar públicos os resultados da conferência, garantindo transparência e visibilidade a todo o processo e suas conclusões.

“A conferência não apenas fornece um espaço para diálogo, mas também contribuirá para o desenvolvimento de políticas públicas mais alinhadas às necessidades e desejos da juventude acreana. Também é importante ressaltar que as despesas relacionadas à organização da 4ª Conferência Estadual de Juventude serão custeadas com recursos orçamentários da própria SEE”, destacou.

A escolha do tema reflete o compromisso do governo do Acre em envolver a juventude na construção de um futuro próspero, por meio do acesso à educação de qualidade, prática esportiva e uma participação ativa na sociedade.