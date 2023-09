Criminoso invade residência e fere com um tiro adolescente em zona rural de Rio Branco

Por Davi Sahid

O adolescente A.S.S de 15 anos, foi vitima de uma tentativa de homicídio na tarde desta sexta-feira, 8, após ser ferido com um tiro dentro de sua residência situada no km Ramal do Otacílio, entrado no km 72 da Rodovia AC-90, Transacteana na zona rural de Rio Branco.

Segundo informações da Polícia, o adolescente estava em casa descansando para retornar ao trabalho, quando um criminoso não identificado invadiu a residência e em posse de uma arma de fogo efetuou um tiro que atingiu o abdômen da vítima. Após a ação o autor do crime fugiu do local.

A ambulância do SAMU foi acionada e os familiares colocaram o adolescente em um veículo e seguiram na estrada Transacreana com destino ao hospital. No km 53 ambulância interceptou o carro e os Paramédicos prestaram os primeiros atendimentos a vítima que seguida foi encaminhada ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

Policiais Militares compareceram no local e em seguida dizem busca na região na tentativa de prender o criminoso, mas ele não foi encontrado.

O caso será investigado pela Polícia Civil.