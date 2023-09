Veículo roubado é abandonado e recuperado pela Polícia Militar no ramal do Cacau, bairro Vila Acre

Uma guarnição do 2° Batalhão da Polícia Militar recuperou um carro modelo GM Prisma de cor branca na manhã desta sexta-feira, 08, no ramal do Cacau, bairro Vila Acre, em Rio Branco.

A guarnição realizava patrulhamentos quando foi informada pelo COPOM dando conta de um veículo que se encontrava numa área de vegetação e o denunciante não o reconhecia como sendo da região.

Os militares chegaram ao local e, após consulta via COPOM, constataram que tratava-se de um veículo que havia sido roubado na noite passada.

Foi acionado o guincho e o veículo foi removido ao depósito de veículos do Detran para providências legais cabíveis. O proprietário foi contactado para tomar as providências para reaver o seu bem.