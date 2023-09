Criminosos em veículo passam atirando em direção de bar e fere servidor público com um tiro

Por Davi Sahid

O servidor do Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco – SAERB, Edson Firmino de Paula Júnior, de 30 anos, foi ferido com um tiro na noite desta sexta-feira, 8, em um bar situado na rua Uirapuru no bairro Cidade Nova no Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da Polícia, Edson e vários clientes estavam no estabelecimento bebendo, quando criminosos se aproximaram em um veículo e em posse de uma arma de fogo efetuaram oitos tiros na direção do bar na tentativa de atingir dois membros de uma organização criminosa que estava no local. Edson que não têm envolvimento com nenhuma facção e que estava apenas bebendo no bar curtindo o feriado, foi atingido com um projétil com entrada na lateral do abdômen que transfixou o corpo com a saída nas costas. Após a ação os autores do crime fugiram do local.

Populares acionaram a ambulância do suporte avançado do SAMU, Edson recebeu os primeiros atendimentos e foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável, porém o caso pode se agravar.

Várias viaturas da Polícia Militar estiveram no local, colheram as características dos criminosos e do veículo e em seguida fizeram patrulhamento na região em busca de prender os membros da organização criminosa, mas eles não foram encontrados.

O caso segue sob investigação dos Agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) depois ficará a disposição da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).