De virada, Bolívar vence o Athletico e larga na frente

O Athletico começou bem o jogo e abriu o placar com 8 minutos. Vitor Roque driblou dois pela direita e cruzou para Erick, que ajeitou na área, girou e chutou no canto de Lampe. Pouco depois, o Furacão teve chance de ampliar com Vitor Roque, que errou o domínio na pequena área. No contra-ataque, o castigo. Kaique Rocha errou o tempo de bola, Ronnie Fernández driblou o zagueiro e tocou na saída de Bento para empatar. O Bolívar cresceu e não ampliou novamente com Fernández, porque Bento salvou na cabeçada. Mas, em seguida, Fernández encontrou Bejarano na área, que chutou cruzado para virar.

SEGUNDO TEMPO

O Bolívar seguiu melhor e insistiu tanto até marcar. Em chutes de fora da área, Villamil raspa o travessão, enquanto Justiniano acertou. Bentaberry, de cabeça, parou em Bento. Em noite inspirada, Fernández não perdoou. Após tabela pela esquerda, José Sagredo cruzou na medida para o atacante, de cabeça, mandar no ângulo. Sem reação, o Athletico só chegou em chute de Canobbio, que Lampe espalmou, e Pablo não aproveitou o rebote.

Bolívar x Athletico (Foto: Conmebol)



COMO FICA

Com a vitória, o Bolívar joga pelo empate ou derra por um gol. O Athletico precisa vencer por três gols para avançar direto – vitória por dois gols leva para os pênaltis.



VOLTA

O Athletico recebe o Bolívar na terça-feira, às 21h, na Ligga Arena.



AGENDA

O Athletico volta a campo contra o Santos no sábado, às 16h, na Vila Belmiro, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.



Por ge