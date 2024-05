Quadro do cavalo Caramelo é leiloado por R$ 130 mil para ajudar vítimas das chuvas no RS

Um quadro do cavalo Caramelo, que ficou conhecido em todo o Brasil depois de passar quatro dias ilhado em cima do telhado de uma casa na cidade de Canoas, foi leiloado por R$ 130 mil em uma ação para arrecadar doações para as vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul, na noite desta segunda-feira (13).

Organizado pelo Sindicato dos Leiloeiros Rurais do Rio Grande do Sul (Sindilei-RS), o leilão arrecadou ao todo R$ 1,2 milhão com obras como uma prancha e uma camiseta doadas pelo surfista Gabriel Medina, camisetas do Santos e da Seleção Brasileira, ambas autografadas pelo rei Pelé, e ainda réplicas de capacetes de Ayrton Senna e da camiseta usada no último desfile da modelo Gisele Bündchen. No total, cerca de 94 obras foram doadas para o leilão.