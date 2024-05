Perseguição no PR: bandidos arremessam tabletes de maconha contra viatura; veja

A Polícia Federal (PF) perseguiu dois criminosos que estavam em um veículo Corolla e que se recusaram a parar após uma tentativa de abordagem dos policiais. Em direção perigosa, a dupla arremessou tabletes de maconha em direção à viatura e colocou a segurança de todos os envolvidos em perigo.

No último sábado (25), a PF tentou abordar o veículo na BR-277, na altura do município de Balsa Nova, no estado do Paraná, a 52 km de distância de Curitiba. Contudo, o motorista do veículo, acompanhado de um passageiro, se recusou a obedecer os policiais e iniciou uma fuga que durou cerca de meia-hora.

Durante a perseguição, os criminosos transitaram pela contramão e ultrapassaram caminhões por locais proibidos. Além disso, a dupla arremessou fardos e tabletes de maconha na direção da viatura policial, conduta que colocou em risco todos os que transitavam pela estrada.

Depois de quase trinta minutos, os criminosos pararam o veículo e foram abordados pela PF. Além dos tabletes arremessados na rodovia, os policiais encontraram mais pacotes de maconha no porta-malas do Corolla, totalizando uma apreensão de 422 kg da droga.

Contando com apoio da Guarda Municipal de Campo Largo (PR) e da Polícia Militar, a PF encaminhou a droga e os criminosos para uma delegacia da região.