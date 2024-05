Avião da Azul decola poucos metros antes do fim da pista em Congonhas; veja vídeo

Um avião da Azul decolou do aeroporto de Congonhas, em São Paulo, faltando aproximadamente 100 metros para o fim da pista. O caso ocorreu na tarde da última segunda-feira (27).

As imagens mostram que o jato, um Embraer E195AR, demora para sair do chão. Ele começa a ganhar altitude após passar pelas faixas, localizadas na cabeceira, que delimitam o início da pista.

Veja o vídeo:

Apesar do susto, o voo seguiu normalmente para seu destino, no Rio de Janeiro. Segundo o site “FlightRadar24”, o avião fez outros 11 voos após essa situação. No mesmo dia, inclusive, o jato, de prefixo PR-AXX, decolou novamente de Congonhas –cerca de quatro horas depois.

A Azul informou em nota que “abriu uma averiguação interna para apurar o ocorrido no voo AD2610”. A companhia disse ainda que “opera de acordo com padrões nacionais e internacionais de segurança.”

A Aena, concessionária responsável pela operação do Aeroporto de Congonhas, informou que o estabelecimento teve suas operações sem nenhum problema nesta segunda-feira (27).