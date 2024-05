Ipiranga vai trazer postos Texaco de volta ao Brasil após acordo com Chevron

A Chevron anunciou nesta terça-feira (14) um acordo com a Ipiranga para trazer os postos Texaco de volta ao Brasil.

A Ipiranga será licenciada a comercializar e vender combustíveis Texaco no país, além de operar as lojas de conveniências desses postos sob a marca Star Mart da Chevron.

A parceria é definida como parte do compromisso da Chevron com o mercado brasileiro, segundo Tracey Gardiner, vice-presidente de lubrificantes da Chevron para as Américas.

“Planejamos continuar a construir a força da marca Texaco em estreita colaboração com a Ipiranga. Por meio de uma rede de pontos de venda de combustíveis em todo o país, a marca Texaco oferecerá combustíveis com tecnologia Techron e serviços para satisfazer as necessidades dos nossos clientes, tanto nos seus veículos como nas suas vidas”, pontua Gardiner em nota das empresas.

Já a Ipiranga defende que o retorno da marca traz um selo internacional que beneficia o mercado de distribuição brasileiro e reforça a rede de postos da companhia.

“Usaremos nossa expertise, infraestrutura e credibilidade para apoiar o retorno da marca Texaco, que tem histórico de sucesso no mercado brasileiro”, afirma Bárbara Miranda, vice-presidente de marketing e desenvolvimento de negócios da Ipiranga.

A história da Texaco no Brasil começou antes mesmo dos postos de combustível, quando em 1915 chega ao país para fabricar e comercializar lubrificantes automotivos e industriais. Só dois anos mais tarde o primeiro posto seria inaugurado nos Estados Unidos, e então se iria se popularizar nos outros países onde a empresa opera.

Em outubro de 2002, a Chevron Corporation e a Texaco Inc. se fundiram para formar a ChevronTexaco Corporation, a segunda maior empresa de energia com sede nos EUA.

E após 90 anos no mercado, em 2005, a Texaco Brasil teve sua razão social alterada para Chevron Brasil Ltda.

Três anos depois, a marca foi comprada pelo grupo Ultrapar, controlador da Ipiranga, por R$ 1,16 bilhões. A aquisição adicionou cerca de 2 mil postos à rede da Ipiranga.