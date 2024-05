Semeia explica vídeo sobre onças que circula nas redes sociais

Desde essa segunda-feira (13), circula nas redes sociais o vídeo de uma onça, supostamente caminhando no ramal Benfica, em Rio Branco, no Acre.

Na realidade, o vídeo se trata da onça Acerola, monitorada pelo projeto Onçafari, na Fazenda Caiman, no Mato Grosso do Sul. Inclusive, esse mesmo vídeo já foi alvo de fake news no Acre, no ano passado.

Não há registros atuais de onças-pintadas no perímetro urbano de Rio Branco.

Outro equívoco disseminado é de que as onças Maiara e Maraísa, do Parque Ambiental Chico Mendes, teriam escapado do zoológico e estariam soltas nas redondezas do Parque.

Os animais seguem seguros, monitorados por toda a equipe de biólogos, tratadores e veterinários do Parque Chico Mendes.

Por Assecom/Prefeitura de Rio Branco