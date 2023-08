Focando em tecnologia e sustentabilidade, governo realiza workshop sobre pecuária de corte na Expoacre

Com foco na aplicação de novas tecnologias nos processos produtivos e sustentabilidade com uso consciente dos recursos naturais, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Agricultura (Seagri), realizou nesta terça-feira, 1, o Workshop de Pecuária de Corte. Com cursos, capacitações e palestras, a atividade foi realizada no Espaço Fazendinha, no início das atividades do quarto dia da 48ª edição da Feira de Entretenimento e Negócios do Acre (Expoacre 2023).

Além de produtores locais e estudantes de diversos cursos relacionados à área, a ação também contou com a presença de agricultores de departamentos do Peru. Curso de tratorista e operação de drones, capacitação para aumentar a produtividade sem a necessidade de desmatar novos espaços, melhoria genética dos animais para aumento da qualidade da carne e agropecuária de carbono neutro foram algumas das temáticas abordadas ao longo da atividade voltada à produção.

“A pecuária é responsável pela maior parte do nosso Produto Interno Bruto [PIB], já que tem muita qualidade e reconhecimento. Nossa preocupação é melhorar sempre. Temos muitos desafios pela frente, como produzir mais sem desmatar novas áreas. Tem muita coisa nova no setor e trazemos elas aos nossos produtores. Outra inovação é realizar atividades durante o dia no Parque de Exposições com as melhorias feitas pelo governo”, disse José Luiz Tchê, titular da Seagri.

Estudante de Engenharia Agronômica, Júlia Luís foi uma das centenas de pessoas que participaram das atividades. Ela ressaltou que a iniciativa é excelente para agregar novos conhecimentos e potencializar as habilidades profissionais no dia a dia. “Todos esses eventos são maravilhosos por trazerem coisas que agregam demais. É muito importante ter esses conhecimentos para aplicá-los aqui no Acre e melhorar ainda mais a nossa pecuária. Admiro essa iniciativa”.

Jalceyr Pessoa, chefe do Departamento de Agronegócio da Seagri, destacou que os cursos e palestras foram ministrados por profissionais com reconhecimento nacional, além de referências locais. Ele lembrou que o governo está focado para que a pecuária acreana seja ainda mais sustentável e potencializada para fortalecer a economia: “O trabalho da Seagri é proporcionar esses novos avanços para os produtores locais para que a produção aumente aliada à preservação ambiental”.