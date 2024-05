Reconhece? Reynaldo Gianecchini surge ‘montada’ para viver drag queen no teatro

“Hoje em dia, penso muito em me desafiar em lugares em que eu não me desafiei. E isso tem a ver menos com o personagem e mais com outras formas de atuação em outras narrativas. Sempre fiz uma novela e uma peça. No teatro, tive a oportunidade de fazer personagens bem diferentes que fogem um pouco da figura do galã. Na televisão, fiquei mais ou menos naquela zona de galã e alguns anti-heróis. Acho que tive boas oportunidades na televisão. Mas agora eu busco me exercitar em outras experiências que não na novela. Essa fase, para mim, já passou um pouco. Quero fazer coisas mais curtas, personagens com outras narrativas, e ainda sobra tempo para você viver um pouco. Estou nessa de deixar ver como os novos desafios vão me tirar da zona de conforto”, explica ele, longe das novelas desde 2019.

O musical tem ainda no elenco Diego Martins (interpretando a drag Felícia), Verônica Valenttino e Wallie Ruy, que vão reversar no papel de Bernadette Bassenger. Giane será Anthony “Tick” Belrose, peformer e draq queen com o nome de artístico de Mitiz Mitosis.