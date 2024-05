O Instituto de Meteorologia (Inmet) alerta para chuvas intensas em nove municípios do Acre, com um aviso amarelo emitido nesta terça-feira (14) que indica potenciais condições meteorológicas adversas. O alerta amarelo é válido até às 10 horas desta quarta-feira (15).

Espera-se que a precipitação alcance entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo acumular até 50 mm ao longo do dia. Além disso, ventos fortes de 40 a 60 quilômetros por hora podem ocorrer. As cidades afetadas incluem Cruzeiro do Sul, Feijó, Jordão, Mâncio Lima, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Rodrigues Alves, Santa Rosa do Purus e Tarauacá.

Recomenda-se precaução, pois há riscos de interrupção de energia, queda de galhos, alagamentos e descargas elétricas. Moradores dessas regiões devem seguir as orientações das autoridades locais e tomar medidas de segurança para minimizar possíveis danos e riscos à segurança pessoal.

São as recomendações:

•Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda).

•Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

•Obtenha mais informações junto à Defesa Civil e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).