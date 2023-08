Internacional sai na frente, mas leva virada do River na Argentina

O River Plate venceu o Inter de virada por 2 a 1, na noite desta terça-feira, no Monumental de Nuñez, no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. O cenário recente se repetiu para os gaúchos: dois tempos discrepantes. O time de Coudet jogou de igual para igual na primeira parte e foi premiado com um gol de cabeça de Enner Valencia, o primeiro pelo clube, aos 46 minutos.

Depois do intevalo, os argentinos exerceram forte pressão e não deram chances ao Colorado. Solari saiu do banco de reservas e garantiu a virada, com gols aos 19 e aos 33 minutos. Rochet evitou o pior com, ao menos, três defesas difíceis. A vitória garantiu a alegria dos 80 mil torcedores que compareceram ao Monumental.

Só a vitória interessa

Com o revés em Buenos Aires, o Inter precisa ganhar por dois ou mais gols para avançar às quartas de final. Vitória por um gol de diferença leva a decisão da vaga para os pênaltis. O River Plate joga por um simples empate em Porto Alegre.



34 dias de jeum

O Inter chegou a seis jogos sem vitória, com três empates e três derrotas. O último triunfo colorado foi em 28 de junho, quando superou o Independiente Medellín por 3 a 1, no Beira-Rio, ainda sob comando de Mano Menezes.

Com Eduardo Coudet, a equipe soma um empate e duas derrotas.



Valencia desencanta

O gol de Enner Valencia, enfim, saiu. Depois de quatro jogos (Fluminense, Palmeiras, Bragantino e Cuiabá), o equatoriano marcou no jogo mais importante do ano até então para o Inter. O camisa 13 aproveitou cobrança de falta de Alan Patrick e desviou de cabeça aos 46 do 1º tempo. A equipe, no entanto, não suportou a pressão do River e levou a virada na etapa final.

Enner Valencia gol Internacional x River Plate (Foto: Agustin Marcarian/Reuters)

1º tempo de igual para igual

O River buscou impor um ritmo forte no começo do jogo. O Inter adotou uma estratégia de enfrentar o rival de igual para igual e evitou se retrair. Em uma escapada pela direita, aos cinco minutos, De La Cruz cruzou, e Nacho cabeceou sobre o gol. Beltrán, aos 17, invadiu a área e bateu forte para a única defesa de Rochet na etapa inicial.

A primeira chegada colorada aconteceu em rebote de bola parada. Valencia aproveitou a sobra e arrematou de bicicleta à esquerda de Armani. O time de Demichelis aumentou o ritmo e rondou perigosamente a área colorada nos minutos finais. Mas quem abriu o placar foi o Inter. Alan Patrick, aos 46, bateu falta na área, e Enner Valencia ganhou pelo alto e desviou de cabeça para abrir o placar e anotar o primeiro gol com a camisa colorada. Vantagem gaúcha em Buenos Aires.

River Plate x Internacional Enzo Perez e Alan Patrick (Foto: Juan Mabromata / AFP)

River dominante após o intervalo

O River adiantou a marcação e exerceu forte pressão. Os argentinos insistiram pelos dois lados, por cima e por baixo. Barco, aos seis, fez bela jogada individual, bateu rasteiro, e Rochet espalmou. Um minuto depois, o goleiro brilhou novamente em chute potente de De La Cruz. Gonzalo Pires, aos oito, cabeceou à esquerda. Barco teve nova oportunidade, aos 12, e Rochet fez um milagre. Demichelis ousou ao sacar o volante Enzo Pérez para a entrada de um meia-atacante. Deu certo.

Um minuto depois, aos 19, Solari invadiu a área e bateu cruzado para empatar o jogo. Coudet contra-atacou com Igor Gomes e Campanharo nas vagas de Bustos e Wanderson para reorganizar o time. As trocas não evitaram o pior. Barco e Aliendro arriscaram de fora da área e quase marcaram aos 30. Três minutos depois, Beltrán enfiou nas costas da zaga para Solari, que entrou livre para virar o jogo e enlouquecer os 80 mil presentes no Monumental de Nuñez.

Agenda

O Inter volta a campo no sábado, 18h30, contra o Corinthians, pela 18ª rodada do Brasileirão. O jogo de volta com o River Plate está marcado para a próxima terça-feira (8), no Beira-Rio, em Porto Alegre. O time argentino não joga no fim de semana.



Por ge