Especialista dá dicas de lideranças a grandes empresas no Acre durante feira agropecuária

FOTO: SÉRGIO VALE

A mentora de líderes, Vanessa Vogliotti Igami, foi a entrevistada do ac24horas/Ecos da Notícia na Expoacre nesta terça-feira, 1°, aproveitou para dar dicas de lideranças aos empresários.

Segundo a especialista, a personalização da liderança faz toda a diferença nos negócios em equipe. “Podemos falar de várias maneiras e a voz é um deles, gestos, o corpo diz muito e a emoção. Imagina tudo isso à disposição da liderança”, comentou.

A mentora de líderes também falou sobre liderança afetiva, a ciência do bem-estar, e comunicação não violenta. “Ser violento não é só quando a gente explode com o outro, mas é quando nós sabemos trabalhar as emoções”, explicou.

A especialista citou que muitas empresas já conseguem distinguir a vida pessoal da profissional, sendo que algumas já conta com a diretoria da felicidade.