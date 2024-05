Federação acreana realiza Curso de Arbitragem de Boxe Olímpico na próxima quinta-feira

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE), promove nesta semana, em parceria com a Federação Acreana de Boxe (FAB) um curso teórico e prático de arbitragem em boxe olímpico. O objetivo do evento é capacitar e propiciar a formação aprofundada de profissionais como árbitros em eventos da categoria. A capacitação ocorre entre quinta-feira, 15, e sábado, 18, no auditório da SEE.

A inscrição finaliza na tarde desta segunda-feira, 13, e até o momento já conta com mais de 80 inscritos.

O evento conta com a instrução de Kalinda Vieira, árbitra oficial da Confederação Brasileira de Boxe (CBBOXE) e de José Luiz Côrtes, também árbitro oficial da CBBOXE e árbitro 1 star da Associação Internacional de Boxe (Aiba).

De acordo com o titular da SEE, Aberson Carvalho, o incentivo ao esporte e desenvolvimento de profissionais da área no estado é uma determinação do governador Gladson Cameli, como forma de transformação social no Acre.

“É uma grande oportunidade de incentivo ao esporte no estado, na qual, seguindo orientação do governador Gladson Cameli, a Secretaria de Educação tem trabalhado em parceria com a Confederação Brasileira de Box para a promoção da capacitação destes profissionais. Tenho certeza que isso trará grandes frutos ao Acre futuramente”, ressaltou o gestor.

O evento é realizado pela Federação Acreana de Boxe, com apoio do governo do Estado e da CBBOXE.

A inscrição pode ser realizada pelo link: CLIQUE AQUI E FAÇA A SUA INSCRIÇÃO