Médico do Espírito Santo morre durante missão humanitária no Rio Grande do Sul

O médico Leandro Medice, 41 anos, que saiu da cidade de Vila Velha, no Espírito Santo, no último domingo (12), para ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, sofreu um mal súbito e morreu na madrugada desta segunda-feira (13), em um abrigo na cidade de São Leopoldo.

Em publicação nas redes sociais, a clínica na qual o médico trabalhava confirmou a informação. “Comunicamos por meio deste, que na madrugada desta segunda-feira 13/05/24, o nosso querido Dr. Leandro veio a falecer, vítima de um mal súbito”, diz trecho da publicação.

No último domingo, Leandro fez uma publicação em que anunciava a ida à cidade de São Leopoldo em uma missão humanitária para auxiliar no atendimento médico à população gaúcha. “O sul tá precisando da gente, então a gente saiu um pouquinho da nossa rotina e do nosso conforto de consultório”, disse.

Já no abrigo, o médico publicou outro vídeo em que relatava a situação vulnerável da população afetada pelas inundações que atingiram 447 municípios do Rio Grande do Sul, entre estes, São Leopoldo.

Ainda não há informações sobre como a família irá proceder com os trâmites com o corpo. “Leandro estava no RS na missão humanitária em prol das vítimas das enchentes desde ontem (domingo). Em breve, traremos mais detalhes sobre o velório e enterro”, finaliza a publicação da clínica.