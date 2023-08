Acre lança campanha contra violência à mulher no Parque de Exposições

A Secretaria de Estado da Mulher lançou na Expoacre a Campanha Agosto Lilás, de Combate à Violência Contra a Mulher. A titular da pasta, Márdhia El-Shawwa, conversou com a repórter Thaís Farias, do ac24horas, sobre a importância da ação.

“Hoje a gente está aproveitando o espaço da Expoacre para fazer o lançamento do Agosto Lilás. A gente tem uma lei ainda de 2020, onde na primeira quinzena do mês temos que difundir bastante conhecimento para que as pessoas consigam prevenir a violência doméstica, a violência contra a mulher, e, principalmente, difundir a Lei Maria da Penha”, explicou.

Ainda segundo El-Shawwa, na noite desta terça-feira, 1º, será lançado um protocolo de intenções com o SENAC, onde o governo do estado está custeando integralmente cursos que beneficiarão 240 mulheres em 11 municípios. Os cursos oferecidos foram escolhidos pelas próprias mulheres que vão fazer as capacitações.

Outra informação é que a Secretaria da Mulher vai percorrer algumas cidades com o Ônibus Lilás, que é a unidade móvel, com atendimento psicológico, jurídico e de assistência social. Esse trabalho começará por Feijó, que no ano passado teve três feminicídios, em seguida Tarauacá e outras localidades da regional do Juruá.