Defesa Civil alerta para risco de seca severa do Rio Acre em 2024

O nível do Rio Acre, que registrou apenas 3,35 metros nesta segunda-feira, 13, está significativamente abaixo do esperado para o período, levantando preocupações sobre uma possível seca severa nos primeiros meses de estiagem de 2024.

O alerta partiu do diretor da Defesa Civil, tenente-coronel Cláudio Falcão.

Falcão informou que a média histórica para esta época do ano é de cerca de 5,63 metros, mas o rio está atualmente mais de 2 metros abaixo desse nível.

A redução das chuvas resultou em uma queda de 90 centímetros no volume do rio em apenas uma semana.

A Defesa Civil está monitorando as chuvas em Brasiléia nas últimas 24 horas. Se as precipitações forem suficientes, espera-se que o nível do Rio Acre na capital aumente nas próximas 60 horas.

No entanto, se as chuvas não forem adequadas, o nível do rio pode cair abaixo de 3 metros. “Existe a possibilidade de que o nível do rio desça abaixo dos 3 metros ainda em maio”, disse.

Plano de Contingência

O diretor também revelou que um plano de contingência para lidar com a escassez hídrica já está preparado para ser implementado. “Desde 2015, o nível do rio não esteve tão baixo nesta época do ano. Em 2022, o nível mais baixo registrado foi de 3,47 metros, e em setembro daquele ano, o rio atingiu 1,25 metros. Este ano, a situação é ainda mais crítica”, explicou.