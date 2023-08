Cantor de brega funk Serginho Porradão e mulher, morrem baleados durante festa

Um cantor de brega funk e uma técnica em enfermagem morreram após serem baleados no bairro da Guabiraba, na Zona Norte do Recife. Uma das vítimas foi Sergio Murilo Gonçalves Filho, conhecido como MC Serginho Porradão. A outra foi Manuela Tenório da Silva, de 38 anos. O principal suspeito do crime é o ex-namorado dela, um policial militar que não teve o nome divulgado.