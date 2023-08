Polícia Civil prende suspeito com drogas no bairro Seis de Agosto

Uma ação da Polícia Civil do Acre (PCAC) nessa quinta-feira, 10, resultou na apreensão de entorpecentes no bairro 06 de agosto, em Rio Branco. A rápida resposta da equipe de investigação da Delegacia da Segunda Regional demonstra o comprometimento em combater o tráfico de drogas.

A ação policial teve início após o recebimento de uma denúncia anônima que indicava possível tráfico de drogas na região. O Delegado Samuel Mendes designou uma equipe para verificar a veracidade da informação.

A equipe de investigação dirigiu-se ao local indicado na denúncia, aproximando-se do beco São Domingos, no bairro 6 de agosto. No momento da chegada, os agentes presenciaram uma cena suspeita: um indivíduo estava repassando uma barra de maconha para outro cidadão. Ao perceberem a presença da viatura policial, os suspeitos empreenderam fuga, mas os investigadores conseguiram interceptar um dos indivíduos.

O suspeito abordado estava em posse de cinco trouxinhas e uma barra de entorpecentes, aparentemente maconha. Diante das evidências, o indivíduo foi detido e conduzido à Delegacia de Flagrantes (DEFLA), acompanhado do material apreendido. A ação permitiu a lavratura do procedimento legal necessário para a continuidade das investigações.