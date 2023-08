Polícia Civil captura foragido da Justiça em Cruzeiro do Sul

A Polícia Civil do Acre (PCAC) prendeu um homem, de 43 anos, por tráfico de drogas e rompimento de tornozeleira eletrônica na cidade de Cruzeiro do Sul.

Assim que os policiais souberam do endereço de H.F.S. se dirigiram ao local para cumprimento do mandado de prisão, e lá encontraram o foragido da Justiça, que também estava portando uma razoável quantidade de entorpecentes, o que o levou a ser preso em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas.

O delegado Rômulo Carvalho disse que essa é uma prisão importante, já que este é um criminoso de alta periculosidade, pois ele já tem passagens por presídios federais e atua como fornecedor de drogas na região. A autoridade policial disse que o preso estava planejando fugir para o Peru.

O homem foi preso pelos agentes do Núcleo Draco/Denarc e a equipe ROTAM e GIRO do 6° Batalhão da Polícia Militar de Cruzeiro do Sul, e após passar pela audiência de custódia será encaminhado ao presídio Manoel Néri, em Cruzeiro do Sul.