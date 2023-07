Policial Militar dá tapa em rosto de adolescente no bairro Jorge Lavocat na periferia da capital

Um vídeo enviado à redação do Ecos da Notícia mostra o momento em que dois policiais do Grupo de Intervenção Rápida Ostensiva da Polícia Militar do Acre abordam um jovem, no bairro Jorge Lavocat, em Rio Branco, quando em seguida um deles desfere um tapa no abordado, que teria 17 anos.

Segundo a pessoa que fez o vídeo, o jovem teria sido abordado na tarde desta quarta-feira, 05, pelos policiais do GIRO, por estar soltando pipa, mas foi ao fundo de um terreno. No registro, um policial olha em volta, o outro dá um tapa no adolescente, que cai. Após alguns segundos, a vítima é liberada.

A assessoria da Polícia Militar foi procurada pela reportagem, mas ainda não se manifestou.