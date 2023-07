Flamenga e Athletico entram em campo nesta quarta-feira (05)

Mais um mata-mata com Flamengo e Athletico na Copa do Brasil. As equipes se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de ida das quartas de final da competição.

O Flamengo se classificou após eliminar o Fluminense e chega para o confronto com apenas uma derrota em 14 jogos: além de 10 vitórias e três empates. O último duelo foi o triunfo por 2 a 0 em cima do Fortaleza, pelo Brasileirão, mas que trouxe dor de cabeça para Jorge Sampaoli: Gabigol e Léo Pereira se machucaram na partida e devem desfalcar a equipe.

O Athletico passou pelo Botafogo nas oitavas da competição nos pênaltis, mas mudou o comando técnico desde lá: saiu Paulo Turra, assumiu o interino Wesley Carvalho há quatro jogos. Já pelo Brasileirão, o Furacão vem de empate por 2 a 2 com o Palmeiras, em casa.



Onde assistir



Transmissão: Globo, SporTV e Premiere, além da Amazon Prime.



Tempo real: o ge detalha a partida lance a lance e em vídeos. Clique aqui e acompanhe.



Escalações prováveis



Flamengo – técnico: Jorge Sampaoli



O argentino manteve a postura e fez mistério no último treinamento, ou seja, não definiu os titulares na atividade. A expectativa, porém, é que seja um time sem muita novidade e com o que tem de melhor à disposição. Pedro deve assumir a vaga de Gabigol, que torceu o tornozelo. Sem Léo Pereira, com dor crônica na posterior, David Luiz ganha força na zaga ao lado de Fabrício Bruno.



Escalação provável: Matheus Cunha; Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Thiago Maia, Arrascaeta, Gerson e Everton Ribeiro; Pedro.





Quem está fora: Matheuzinho, Matheus França, Gabigol e Léo Pereira.

Pendurados: ninguém.

Athletico – técnico: Wesley Carvalho (interino)

O goleiro Bento e o volante Fernandinho, que cumpriram suspensão contra o Palmeiras pelo Brasileiro, entram naturalmente no time titular. Por outro lado, o Furacão tem a baixa importante do meia-atacante David Terans, vendido ao Pachuca.

Já o lateral-esquerdo Lucas Esquivel foi registrado no BID, viajou com a delegação rubro-negra e estreia no lugar do meio-campista Christian, que vinha sendo improvisado como ala. Na outra lateral, mais uma novidade: sai Khellven, entra Madson.

Escalação provável: Bento; Pedro Henrique, Thiago Heleno e Zé Ivaldo; Madson, Fernandinho, Erick e Lucas Esquivel; Vitor Bueno, Canobbio e Vitor Roque.



Quem está fora: Fernando, Willian Bigode e Rômulo (departamento médico).

Pendurados: ninguém.

Arbitragem

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (FIFA/SP)

Assistente 1: Guilherme Dias Camilo (FIFA/MG)

Assistente 2: Rafael da Silva Alves (FIFA/RS)

Quarto árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Árbitro de vídeo (VAR): Igor Junio Benevenuto de Oliveira (VAR-FIFA/MG)









Fonte: ge