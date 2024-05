Belo fala sobre separação com Gracyanne: “Ainda não estou bem”

O cantor Belo voltou a falar sobre a separação de Gracyanne Barbosa após 16 anos de casamento durante sua participação no programa de auditório The Noite, com Danilo Gentili.

“A gente vai levar, com certeza. Ainda não estou bem, mas…”, respondeu o cantor quando perguntado como estava. “Já passei por momentos muito ruins e sempre Deus me reergueu.”

Ele também falou sobre o momento no qual, durante o primeiro show da turnê revival de 30 anos do grupo Soweto, foi às lágrimas em cima do palco, um dia após o casal confirmar a separação.

“Ali foi um misto de emoções, né? Um momento bonito que eu estava vivendo e, ao mesmo tempo, um momento triste, porque são 16 anos. Mas a gente já vem passando por esse processo tem um tempo, foi do ano passado pra cá”, explicou ele.

Belo ainda repetiu uma frase que vem dizendo desde que o término com Gracyanne veio à tona, e que alimenta as esperanças dos fãs do casal que gostariam de ver uma reconciliação: “Enquanto existe amor, ainda há esperança.”