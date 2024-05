Chuvas no RS: sobe para 39 o número de mortos; 68 estão desaparecidos

O Governo do Rio Grande do Sul confirmou, no início da noite desta sexta-feira (3), que são 39 mortes por conta das fortes chuvas que atingem o estado até o momento. As forças de segurança procuram outros 68 desaparecidos.

Segundo os dados da Defesa Civil do RS, são 265 municípios atingidos pela chuva, mais da metade do estado gaúcho. Mais de 350 mil pessoas foram afetadas pela chuva.

Veja onde ocorreram as mortes:

Canela (2)

Candelária (1)

Caxias do Sul (1)

Bento Gonçalves (1)

Boa Vista do Sul (2)

Paverama (2)

Pantano Grande (1)

Pinhal Grande (1)

Putinga (1)

Gramado (4)

Itaara (1)

Encantado (1)

Salvador do Sul (2)

Serafina Corrêa (2)

Segredo (1)

Santa Maria (2)

Santa Cruz do Sul (4)

São João do Polêsine (1)

Silveira Martins (1)

Vera Cruz (1)

Taquara (2)

São Vendelino (2)

Três Coroas (3)

Dificuldades nos resgates

As equipes de socorro enfrentam obstáculos para chegar às regiões mais afetadas. Mais de 100 trechos de rodovias estaduais e federais estão bloqueados, dificultando o acesso terrestre. Resgates estão sendo realizados por barcos e via aérea, quando possível.

As autoridades trabalham para orientar a população a buscar refúgios, seja em locais elevados ou com parentes e amigos. A previsão é de que os níveis continuem subindo nas próximas horas, agravando ainda mais a situação.