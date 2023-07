América e Corinthians duelam nesta quarta no Independência

O Timão chega para o jogo depois de uma frustrante derrota em casa para o Red Bull Bragantino, no Brasileirão, onde a equipe flerta com a zona do rebaixamento. Agora com foco total na Copa do Brasil, o técnico Vanderlei Luxemburgo tenta melhorar os números do time fora de casa. No torneio, o Timão perdeu para Remo e Atlético-MG como visitante, mas conseguiu as duas classificações em casa.