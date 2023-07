São Paulo x Palmeiras: horário , escalações e onde assistir

São Paulo e Palmeiras entram em campo nesta quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), no estádio do Morumbi, em São Paulo, no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O segundo e decisivo confronto será no dia 13 de julho, às 20h, no Allianz Parque.

O São Paulo tem problemas para o clássico antes mesmo de a bola rolar. Os desfalques de Beraldo e Calleri enfraquecem a equipe, que contará com presença de mais de 50 mil torcedores para compensar as ausências de dois nomes importantes. O clube ainda carrega no confronto o peso histórico da busca pelo primeiro título de Copa do Brasil.



O Palmeiras chega para o jogo diante de uma efervescente briga com a CBF nos bastidores, causada por uma entrevista do auxiliar João Martins criticando a arbitragem e o “sistema” após o empate com o Athletico-PR no fim de semana, pelo Brasileirão. Coincidentemente, o Verdão acabou eliminado pelo São Paulo na Copa do Brasil do ano passado e reclamou de outra polêmica envolvendo a arbitragem.



Transmissão



O ge acompanha os lances em Tempo Real (clique aqui para seguir);

Prime Video.





Escalações prováveis



São Paulo – Técnico: Dorival Júnior



Sem Beraldo e Calleri, Dorival Júnior deve dar sequência a Alan Franco no setor defensivo. No ataque, Juan foi o substituto do argentino no fim de semana, mas o treinador possui também a opção de escalar Wellington Rato e Marcos Paulo, aumentando o poderio de um contra um e adiantando Luciano para uma posição mais próxima do gol.



A comissão técnica decidiu preservar Alexandre Pato, que não atua há nove meses e pode fazer a estreia no fim de semana contra o Red Bull Bragantino, fora de casa, em duelo pelo Campeonato Brasileiro. O atacante trabalha normalmente com o elenco, porém se encontra longe do ritmo de competição ideal.

Escalação provável: Rafael; Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Caio Paulista; Pablo Maia, Gabi Neves, Wellington Rato (Rodriguinho) e Rodrigo Nestor; Luciano e Juan.



Quem está fora: Calleri (dores nas costas), Ferraresi (cirurgia no joelho direito), Talles Costa (sutura no menisco do joelho direito), Moreira (transição após cirurgia no joelho esquerdo), Igor Vinícius (transição após cirurgia no púbis), Galoppo (cirurgia no joelho esquerdo), Erison (aprimora forma física após lesão), Alexandre Pato (aprimora forma física após lesão), Beraldo (lesão tornozelo esquerdo), Michel Araújo (estiramento na panturrilha direita).

Pendurados: Rafinha e Rodrigo Nestor.

Palmeiras – Técnico: João Martins

Sem Abel Ferreira, que cumpre suspensão pela expulsão na partida contra o Fortaleza pelas oitavas de final, o Palmeiras será comandado mais uma vez pelo auxiliar João Martins.

Para a partida desta noite, o Verdão não poderá contar com o atacante Artur, que já defendeu o Bragantino na atual edição do torneio. Luís Guilherme é uma opção para ocupar a vaga no setor.

O volante Zé Rafael, com um estiramento no joelho direito, segue fora. Richard Ríos, titular nos últimos dois jogos, disputa posição no setor com Luan. O zagueiro pode ser improvisado na posição, e Murilo retornar ao posto de titular ao lado de Gustavo Gómez.

A grande dúvida é sobre a presença de Rony, que tem um inchaço no tornozelo direito e pode ser desfalque nesta noite. Com isso, Endrick surge como a principal opção para a vaga.

Escalação provável: Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Luan (Murilo) e Piquerez; Richard Ríos (Luan); Gabriel Menino e Raphael Veiga; Dudu, Luís Guilherme (Breno Lopes) e Endrick (Rony).



Quem está fora: Atuesta (lesão ligamentar no joelho); Jailson e Zé Rafael (estiramento no joelho); Artur (já defendeu outro clube na Copa do Brasil); e Abel Ferreira (suspenso).

Pendurados: ninguém.

Arbitragem

Árbitro: Bráulio da Silva Machado (Fifa/SC)

Assistentes: Neuza Inês Back (Fifa/SP) e Danilo Ricardo Simon Manis (Fifa/SP)

Quarto árbitro: Bruno Mota Correia (RJ)

VAR: Daiane Muniz (Fifa/SP)



Fonte: ge