O governo do Acre iniciou nesta sexta-feira, 3, o planejamento para a realização da Expoacre Juruá, em Cruzeiro do Sul. Membros da equipe de organização estiveram nas dependências do estádio Arena do Juruá, local de realização da segunda maior feira agropecuária dos acreanos, para avaliar a estrutura que receberá expositores, arenas de shows e de rodeio, um evento que promete movimentar a região com entretenimento, geração de oportunidades de trabalho, lazer e promoção da cultura da região.

