Polícia Militar resgata jacaré em avenida movimentada de Cruzeiro do Sul

Nesta sexta-feira, 3, em Cruzeiro do Sul, um jacaré foi capturado pela Polícia Militar às margens da Avenida Copacabana, uma das mais movimentadas da cidade. O animal estava machucado e foi levado pela PM para um açude.

A Polícia Militar estava passando pelo local quando foi acionada por um morador da Avenida, que indicou a presença do réptil na lateral da via. O jacaré estava com um ferimento na cabeça. Nas proximidades há uma área de mata por onde passa um córrego, mas não há informações de como o animal foi parar no asfalto.

“A guarnição estava em patrulhamento pela Copacabana, nas proximidades da “Fazendinha” quando um popular, que não quis se identificar, relatou que tinha um jacaré na margem da via. Usando das técnicas necessárias a guarnição fez o resgate do réptil e posteriormente o realocou em seu habitat natural a zona rural”, citou o capitão Belo, da Polícia Militar de Cruzeiro do Sul.

VEJA O VÍDEO: