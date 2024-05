Discussão entre irmãos termina em morte na cidade de Sena Madureira

Um homicídio que abalou os moradores do bairro Cafezal, em Sena Madureira, um homem foi fatalmente ferido pelo próprio irmão na tarde desta sexta-feira (03). O incidente ocorreu no final da Rua Major João Câncio, resultando na morte de Antônio, conhecido localmente como “Antônio Crime”, após receber uma facada no peito.

De acordo com testemunhas, a tragédia decorreu de uma discussão acalorada entre os irmãos, embora as motivações exatas ainda estejam sob investigação policial. O acusado, identificado como Adelson, apelidado de “Finin”, foi detido em flagrante no local do crime e já está sob custódia da Polícia Civil.

Veja imagens do acusado de matar o próprio irmão, chegando na delegacia!